rumor che viaggiano veloci come il vento nei vicoli di San Remo, in attesa della partenza del Festival domani sera. Pare infatti che i The Kolors (in gara come esordienti tra i Big) e i Modà starebbero per abbandonare le case discografiche del patron di Rtl 102.5.

A poco più di 24 ore dalla partenza del Festival di Sanremo nei carruggi liguri girano voci non proprio serene sull’attività discografica di Lorenzo Suraci, patron di Rtl 102.5, radio più ascoltata d’Italia, Radio Zeta e Radio Freccia. L’editore radiofonico ha anche due etichette discografiche: Baraonda e Ultrasuoni (in collaborazione con RDS e RadioItalia). Della scuderia Baraonda fanno parte i The Kolors (in gara a Sanremo, appunto), Dear Jack e Bianca Atzei, mentre in Ultrasuoni ci sono i soli Modà.

Le voci di corridoio sanremesi, però, parlano di un fuggi fuggi generale. Sembra infatti che proprio i The Kolors, passati recentemente nel management di Francesco Facchinetti, abbiano deciso di lasciare Lorenzo Suraci al termine del Festival. Stessa decisone che starebbe prendendo anche Kekko Silvestre, leader indiscusso dei Modà, arrivato ormai in rotta di collisione con il suo discografico.

