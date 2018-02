Con la prima conferenza stampa dell’organizzazione prende ufficialmente il via il 68° festival di Sanremo che entrerà nel vivo nella serata di domani quando il Teatro Ariston accoglierà le esibizioni degli artisti sul palco.

Nell’enumerare gli ospiti che si succederanno al festival il conduttore e direttore artistico Claudio Baglioni ha citato anche Laura Pausini facendo professione di fede e dicendosi certo della partecipazione della interprete romagnola domani sera a Sanremo nonostante una brutta laringite.

Laura Pausini attraverso il suo profilo Facebook, data la sua annunciata partecipazione al festival, ha voluto informare personalmente che il suo stato di forma non è dei più idonei e che, nonostante la promessa di fare il possibile, non può garantire la certezza di mantenere l’impegno preso.

Questo il testo del suo messaggio:

“Ciao a tutti, purtroppo devo informarvi che ho una laringite acuta con febbre molto alta. Sto facendo tutto il possibile per rimettermi in sesto e per salvare la mia partecipazione al Festival di Sanremo. Chi mi conosce sa quanto tengo a quel palco e quanto sono grata alla gente che da lì ha iniziato a sentire la mia voce. Ringrazio i miei fans che sono in viaggio per Sanremo a cui purtroppo non posso dare alcuna certezza per il momento, e di questo mi spiace moltissimo. Come ho detto farò il possibile ma non dipende da me, ringrazio intanto Claudio Baglioni, la Rai e tutta l’organizzazione del Festival per il supporto in queste ore. Vi darò notizie quanto prima. Un abbraccio, Laura”