Milva riceverà il premio alla carriera della città di Sanremo nel corso della quarta serata della 68esima edizione del Festival, in programma venerdì sera, 9 febbraio. Il direttore artistico e conduttore Claudio Baglioni ha fatto sapere che la grande interprete non sarà fisicamente sul palco dell'Ariston a ritirare il premio: "Milva ci fa sapere che lei non sarà sul palco, con tutta probabilità verrà sua figlia a ritirarlo".

Il primo a chiedere a Baglioni di consegnare un premio alla carriera a Milva era stato Cristiano Malgioglio, lo scorso dicembre, nel corso di una puntata della trasmissione televisiva di Rai1 "La vita in diretta". La proposta di Cristiano Malgioglio era stata poi appoggiata da Allmusic Italia, ma il direttore artistico in un primo momento aveva detto: "Non so ancora se il Festival conterrà anche questo tipo di istanza. La nostra personale già c'è. Io mi associo al riconoscimento che va dato a Milva di essere una grandissima artista, non solo per il pubblico italiano". Nel corso della conferenza d'apertura della 68esima edizione del Festival, nella mattina di oggi, lunedì 5 febbraio, Baglioni ha infine ufficializzato la consegna del premio alla cantante.