"E’ un orgoglio essere sponsor unici del Festival. Il nostro vero obbiettivo è superarci rispetto all’anno scorso, quando avevamo avuto Mina nel nostro spot", raccontano i vertici di TIM, nella conferenza stampa di presentazione di Sanremo, svoltasi questa mattina al Roof del Teatro Ariston.

L'anno scorso la cantante aveva interpretato, "All night" di Parov Stelar. E anche quest'anno Mina tornerà a cantare ogni sera per gli spot: "Quest’anno faremo una 'opera digitale in V atti', una storia in cinque puntate sempre, che culminerà sabato sera direttamente sul palco del festival, dal vivo con una cosa mai vista", spiega Luca Iosi, direttore Brand Strategy e Media.

Lo spot vedrà Mina al comando di un'astronave, assieme a robot che ballano: la canzone sarà "Another day of sun" (dalla colonna sonora di "La La Land" e già usata dagli spot TIM nelle ultime settimane).

TIM ha annunciato che anche quest'anno sarà presente un Premio TIMMUSIC al brano più ascoltato in streaming - l'anno scorso vinto da Francesco Gabbani con "Occidentali's Karma". La piattaforma musicale di TIM realizzerà contenuti esclusivi nel TIMMUSIC studio in riviera, con interviste agli artisti e radioplaylist. Tornerà anche TIM Data Room al Forte Santa Tecla per l’analisi dei digital data insieme ai trend delle serate del Festival sul web.