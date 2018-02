La prima serata del Festival di Sanremo 2018 va in onda questa sera, martedì 6 febbraio. Claudio Baglioni, che come noto è il direttore artistico della 68esima edizione del Festival, sarà affiancato nella conduzione da Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino.

Nella prima serata si esibiranno tutti i 20 cantanti in gara nella categoria "big" (o "Campioni"): voteranno il pubblico attraverso il televoto, la giuria demoscopica e la giuria della sala stampa. I tre sistemi di votazione avranno un peso percentuale così ripartito: televoto 40%; giuria demoscopica 30%; giuria della sala stampa 30%.

Ospite della prima serata sarà Laura Pausini, che torna a calcare il palco dell'Ariston a due anni dall'ultima ospitata, quella del 2016. La cantante romagnola è da poco tornata sulle scene con il singolo "Non è detto", prima anticipazione del suo nuovo album di inediti "Fatti sentire", in uscita in primavera.

Questi i cantanti in gara: l'ordine di uscita non è ancora stato comunicato - solitamente viene diffuso verso tra le 19 e le 20. Aggiorneremo questa notizia più tardi, appena sarà diffusa la scaletta in sala stampa.

Annalisa con “Il mondo prima di te”

Enzo Avitabile e Peppe Servillo con “Il coraggio di ogni giorno”

Luca Barbarossa con "Passame er sale”

Mario Biondi con “Rivederti”

Giovanni Caccamo con “Eterno”

Red Canzian con “Ognuno ha il suo racconto”

Decibel con “Lettera dal Duca”

Diodato e Roy Paci con “Adesso”

Elio e le storie tese con “Arrivedorci”

Roby Facchinetti e Riccardo Fogli con “Il segreto del tempo”

Max Gazzé con “La leggenda di Cristalda e Pizzomunno”

The Kolors con “Frida”

Ermal Meta e Fabrizio Moro con “Non mi avete fatto niente”

Noemi con “Non smettere mai di cercarmi”

Ron con “Almeno pensami”

Renzo Rubino con “Custodire”

Lo Stato Sociale con “Una vita in vacanza”

Ornella Vanoni con Bungaro e Pacifico con “Imparare ad amarsi”

Le Vibrazioni con “Così sbagliato”

Nina Zilli con "Senza appartenere”