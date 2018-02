A Sanremo 2018 Red Canzian presenta in gara tra i "big" (o "Campioni", se preferite) "Ognuno ha il suo racconto", prima anticipazione del suo nuovo album in studio da solista "Testimone del tempo". La canzone, scritta dallo stesso ex bassista dei Pooh insieme a Miki Porru, è un racconto di chi è oggi Red Canzian, che superati i 65 anni si guarda indietro: "Ne ho dipinta di primavera / ne ho incontrata di gente cara / Sono contento di me". "Ho deciso di andare a Sanremo con questa canzone perché non è una canzone molto da Sanremo ed è un brano che da me, magari, non ci si aspetta", racconta Canzian a Rockol. Ecco la nostra videointervista: