Benché ormai, della gloriosa formazione australiana, sia rimasto un solo elemento originale, la parola fine alla carriera degli AC/DC potrebbe essere ancora lontana dall'essere posta: ne è convinto Murray Engleheart, biografo del gruppo di "Highway to Hell".

In un post apparso sul proprio account Facebook il critico sostiene che Angus Young stia meditando di registrare nuova musica insieme ad Axl Rose, frontman dei Guns N' Roses chiamato dal chitarrista di origini scozzesi a sostituire Brian Johnson per una buona parte del tour di "Rock or Bust":

"Immaginate quello che volete, ma l'ho detto e lo ripeto: gli AC/DC andranno avanti con Axl alla voce. [Ci sarà] Un nuovo album, e un nuovo tour: il pacchetto completo", sostiene Engleheart: "Quella che per Angus è stata una grande scommessa si è rivelata allo stesso tempo un enorme trionfo e una possibile prospettiva per il futuro". Una tesi simile è già stata sostenuta, nel febbraio dello scorso anno, dal giornalista australiano Paul Cashmere.

Ammesso e non concesso che Engleheart ci stia vedendo giusto, allo stato attuale delle cose è impossibile preconizzare le tempistiche delle eventuali operazioni: Axl Rose resterà occupato fino alla fine della prossima estate nell'ultima branca del "Not in This Lifetime Tour", che porterà i Guns N' Roses a esibirsi anche in Italia - il prossimo 15 giugno a Firenze.