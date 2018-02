Il cantautore romano torna al Festival di Sanremo con l’inedito “La leggenda di Cristalda e Pizzomunno”. Per Gazzè si tratta della quinta partecipazione al Festival di Sanremo, dopo quella del 1999 con "Una musica può fare", quella del 2000 con "Il timido ubriaco", quella del 2008 con "Il solito sesso" e quella del 2013 con "Sotto casa".

Max Gazzè ha raccontato a Rockol com’è nata la decisione di partecipare al Festival:

La decisione di partecipare al Festival nasce dall’esigenza di presentare il mio nuovo album “Alchemaya”. Un album talmente particolare che c’era bisogno di un evento diverso per poterlo raccontare bene. Per cui ho pensato di andare a Sanremo con un brano per presentare l’intero album; in un luogo dove la musica ha un’importanza fondamentale…

Qui di seguito la nostra videointervista a Max Gazzè:

Gazzè descrive “La leggenda di Cristalda e Pizzomunno” come: "Una storia d’amore che va oltre la morte ed il tempo".

Il 9 febbraio uscirà poi “Alchemaya”, un progetto che vede la fusione di orchestra sinfonica e sintetizzatori e che Max Gazzè definisce come un’opera ‘sintonica’. "Alchemaya" è un concept album diviso in due atti: Il primo contiene una vera e propria opera sinfonica originale in 11 tracce, il secondo cd è composto da alcuni dei più grandi successi di Gazzè arrangiati in modo orchestrale più tre brani inediti.