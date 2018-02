L'espressione "Not in This Lifetime" poteva tranquillamente essere usata anche per loro, solo qualche settimana fa, quando un ritorno in attività delle paladine del "girl power" pareva essere un miraggio o poco più. Poi, lo scorso 2 febbraio, la magia: le Spice Girls, a 24 anni dalla fondazione e a 10 dal loro ultimo scioglimento "ufficiale", si sono dette pronte a tornare in pista.

Cosa potrebbe avere convinto le (ex) ragazze, oggi tutte più o meno titolari di una carriera solista - non necessariamente musicale - a rimettere in piedi la girl band più famosa degli anni Novanta? Secondo il tabloid britannico Sun, un contratto che garantirebbe a ognuna delle componenti della formazione, una volta terminata l'operazione, una cifra pari a 14 milioni di dollari americani.

Secondo fonti consultate dalla testata inglese l'impresa sarebbe firmata da Simon Fuller, il manager originale della Spice Girls, che per massimizzare gli introiti - oltre ai convenzionali contratti discografici (per quello che potrebbe essere un "best of" di prossima pubblicazione) e inerenti le attività dal vivo - avrebbe previsto per le sue assistite attività collaterali come, ad esempio, un talent show e un progetto televisivo da realizzare in Cina. L'abilità di Fuller nel procacciare contratti, e quindi guadagni, avrebbe così convinto le Spice più riottose all'idea di una reunion, Geri Halliwell e Victoria Adams - le due più occupate con le proprie attività da soliste. La moglie di David Beckham, è emerso negli ultimi giorni, potrebbe poi aver avuto una ragione in più per accettare l'offerta, oltre che alla disponibiltà, da parte del management, di accettare che le sue esibizioni avvengano tutte in playback: i proventi dalla renion della band potrebbero servire all'ex Posh Spice per risanare i bilanci delle sue società, attualmente nel mezzo di una grave crisi finanziaria.