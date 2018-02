E' ormai imminente l'apertura della sessantottesima edizione del Festival della Canzone Italiana, che - come da tradizione - verrà ospitato dal teatro Ariston di Sanremo. In attesa che i riflettori si accendano per illuminare il palco progettato da Emanuela Trixie Zitkowsky - succederà nella serata di dopodomani, martedì 6 febbraio - Rockol ha pensato di pubblicare una breve guida del repertorio e degli artisti che si contenderanno il prestigioso titolo messo in palio dal concorso.

Ecco, indicate seguendo l'ordine alfabetico del nome dell'interprete e con tra parentesi gli autori, le canzoni in gara nella sezione Big al prossimo Festival di Sanremo (delle quali a questo indirizzo è disponibile un commento scritto dopo il primo ascolto organizzato per la stampa):

Annalisa, “Il mondo prima di te” (Alessandro Raina/Davide Simonetta/Annalisa Scarrone)

Enzo Avitabile e Peppe Servillo, “Il coraggio di ogni giorno” (Pacifico/Enzo Avitabile/Peppe Servillo)

Luca Barbarossa, "Passame er sale" (Luca Barbarossa)

Mario Biondi, “Rivederti” (Mario Biondi/Giuseppe Furnari/Mario Fisicaro)

Giovanni Caccamo, “Eterno” (Cheope/Giovanni Caccamo)

Red Canzian, “Ognuno ha il suo racconto” (Red Canzian/Miki Porru)

Decibel, “Lettera dal Duca” (Silvio Capeccia/Enrico Ruggeri/Fulvio Muzio)

Diodato e Roy Paci, “Adesso” (Antonio Diodato)

Elio e le storie tese, “Arrivedorci” (Sergio Conforti/Elio/Davide Civaschi/Nicola Fasani)

Roby Facchinetti e Riccardo Fogli, “Il segreto del tempo” (Pacifico/Roby Facchinetti)

Max Gazzé, “La leggenda di Cristalda e Pizzomunno” (Francesco Gazzé/Max Gazzé/Francesco De Benedittis)

The Kolors, “Frida” (Davide Petrella/Dario Faini/Alessandro Raina/Stash Fiordispino)

Ermal Meta e Fabrizio Moro, “Non mi avete fatto niente” (Ermal Meta-Fabrizio Moro/Andrea Febo)

Noemi, “Non smettere mai di cercarmi” (Diego Calvetti/Massimiliano Pelan/Noemi/Fabio De Martino/ Veronica Scopeliti)

Ron, “Almeno pensami” (Lucio Dalla)

Renzo Rubino, “Custodire” (Renzo Rubino)

Lo Stato Sociale, “Una vita in vacanza” (Lodovico Guenzi, Alberto Cazzola, Francesco Draicchio, Matteo Romagnoli, Alberto Guidetti, Enrico Roberto)

Ornella Vanoni, Bungaro e Pacifico, “Imparare ad amarsi” (Bungaro/Pacifico/Cesare Chiodo/Antonio Fresa)

Le Vibrazioni, “Così sbagliato” (Francesco Sarcina, Andrea Bonomo, Luca Chiaravalli, Davide Simonetta)

Nina Zilli, "Senza appartenere” (Giordana Angi/Antonio Iammarino/Nina Zilli)

Di seguito, e seguendo lo stesso criterio di indicazione utilizzato per quelle in corsa nella sezione Big, le canzoni in gara nella sezione Nuove Proposte:

Lorenzo Baglioni, "Il congiuntivo" (L. Baglioni, M. Baglioni, L. Piscopo)

Mirkoeilcane, "Stiamo tutti bene" (M. Mancini)

Eva, "Cosa ti salverà" (A. Di Martino, A. Filippelli)

Giulia Casieri, "Come stai" (G. Casieri, A. Ravasio)

Mudimbi, "Il mago" (M. Mudimbi, A. Bonomo, M. Zangirolami, A. Bavo, F. Vaccari, P. Miano)

Ultimo, "Il ballo delle incertezze" (N. Moriconi)

Leonardo Monteiro, "Bianca" (M. Ciappelli, V. Tosetto)

Alice Caioli, "Specchi rotti" (A. Caioli, P. Muscolino)