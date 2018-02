Verrà distribuito in tutto il mondo a partire dal prossimo autunno "The Beatles in India", documentario diretto da Paul Saltzman sul viaggio che i Fab Four intrapresero nel 1968 alla volta di Rishikesh, città situata nel distretto di Dehradun, per studiare meditazione trascendentale sotto la guida del maestro Maharishi Mahesh Yogi in un ashram situato sullo sponde del fiume Gange: Saltzman, anche lui presente nel '68 nel centro spirituale del mistico indiano, ha inserito nel lungometraggio non solo materiale girato all'epoca durante il soggiorno indiano dei Beatles, ma anche interviste realizzate durante un suo recente ritorno a Rishikesh.

"E' da metà anni Novanta che penso a un documentario sul viaggio dei Beatles in India", ha dichiarato il produttore del film, Reynold D’Silva: "Per pura coincidenza, o forse per il destino, tre persone diverse mi hanno messo in contatto con Paul lo scorso anno. Dopo una prima telefonata, ci siamo accordati sul percorso da intraprendere per realizzare questo film. Paul ha una grande esperienza nel suo ramo, oltre che a una visione molto chiara e una profonda conoscenza della materia che ha trattato".

I Beatles incontrarono per la prima volta Maharishi a Bangor, in Galles, nel 1967: il Fab Four lo raggiunsero un anno dopo a Rishikesh nel mese di febbraio, accompagnati da una comitiva della quale facevano parte le compagne, gli assistenti a diversi giornalisti. Ringo Starr e sua moglie lasciarono l'ashram dopo dieci giorni, mentre McCartney restò altre tre settimane: Harrison e Lennon interruppero il loro soggiorno dopo sei settimane in seguito alle accuse rivolte a Maharishi di molestie ai danni di sue ospiti. Durante il soggiorno a Rishikesh vennero scritti dai Beatles numerosi brani, la maggior parte dei quali poi confluiti nel "white album" registrato tra il marzo e l'ottobre del '68.