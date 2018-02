Un uomo di 43 anni, Michael Hunt, è stato arrestato dalla polizia di Orlando, in Florida, dopo essere stato trovato in possesso di un coltello - nella sera del passato venerdì, 3 febbraio - a un solo isolato di distanza dall'Amway Center, nel centro della cittadina della Florida, dove la cantante di "Video Games" era attesa per un concerto.

A mettere in allarme le autorità erano stati dei post lasciati da Hunt sulle pagine social ufficiali di Lana Del Rey. In particolar modo, i messaggi postati dall'uomo sulla bacheca della pagina Facebook della Del Rey lo scorso 30 gennaio - "Voglio vedere la mia regina venerdì, e da quel giorno in avanti le nostre decisioni saranno una cosa sola" - e lo scorso 29 gennaio - "Venerdì me ne andrò per incontrare mia moglie, che sarà in città per un concerto, e dopo probabilmente non mi vedrete più" - hanno convito la polizia a passare all'azione.

Gli agenti hanno così fermato Hunt tra Hughey Avenue e Central Boulevard nella sera di venerdì: nell'auto del sospettato è stato trovato un coltello e un biglietto per il concerto che Lana Del Rey avrebbe tenuto di lì a poco all'Amway Center: preso in custodia dalla polizia cittadina, Hunt è stato trasferito presso la prigione di Orange County Jail, sempre a Orlando. Il giudice al quale è stato affidato il caso non ha accordato al sospettato la possibilità di rilascio su cauzione. La Del Rey si è esibita, come da programma.