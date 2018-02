Ultimate Classic Rock ha compilato una lista delle migliori canzoni dei Led Zeppelin prendendo in esami i soli brani inclusi nei loro otto album registrati in studio: “Led Zeppelin” (1969), “Led Zeppelin II” (1969), Led Zeppelin III” (1970), “Led Zeppelin IV” (1971), “Houses of the holy” (1973), “Physical graffiti” (1975), “Presence” (1976) e “In through the out door” (1979). Lasciando fuori il nono album “Coda” pubblicato nel 1982 quando la band si era già sciolta.

Come ogni classifica è del tutto opinabile, ci mancherebbe. Ciò che però non è assolutamente opinabile è l'importanza e la grandezza della band inglese nella storia del rock.