David Byrne ha parlato con il magazine statunitense Rolling Stone oltre che di "American utopia" - il nuovo album che tra poco più di un mese raggiungerà il mercato - anche dei motivi per i quali non ha alcuna intenzione di promuovere una riunione della sua vecchia band, i Talking Heads scioltisi nel 1991.

Questo il pensiero del 65enne musicista: “C’è sempre molto da fare. Vedo ciò che accade alle altre persone quando fanno le loro reunion che poi si trasformano in seconde reunion e poi in terze reunion. Per alcuni come i Pixies è diverso, stanno conquistando ora il pubblico che già si meritavano secoli fa. Ma moltissimi altri mi pare che non abbiano nulla di nuovo da dire è soltanto un esercizio di nostalgia e questo non mi interessa”.

Il prossimo 9 marzo uscirà il nuovo album di Byrne “American utopia”. Il tour che seguirà alla pubblicazione del disco farà tappa per tre concerti anche in Italia nel mese di luglio.