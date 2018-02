Sarà disponibile online da domani, lunedì 5 febbraio, all'indirizzo http://brunomarzi.com, “Bruno Marzi, immagini di musica”, archivio delle fotografie e degli articoli scritti dal giornalista e fotoreporter di Vercelli Bruno Marzi in oltre quarant'anni di carriera.

“Ho deciso di creare un sito assolutamente unico e per certi versi anomalo”, ha spiegato al proposito Marzi: “Non è un blog, perché non vuole un commento. Non è un sito di quelli, molto fashion, che realizzano i fotografi per mostrare i loro portfolio, perché non ne ho bisogno. Non è nemmeno un archivio a pagamento come quello di Musica e Dischi, perché la mia è una storia personale e unica. Posso garantire che chi entrerà a dare un’occhiata rimarrà invischiato per un bel po’, giacché già in questo momento gli articoli in memoria sono oltre 200, ed è un work in progress… Ci sarà anche dell’attualità, ma svincolata da necessità commerciali: recensioni di concerti, interviste, libri, film, serie tv e naturalmente dischi, o come li vogliamo chiamare adesso. Per le notizie e le informazioni musicali, schiacciando un bottoncino si va al sito www.rockol.it; così come, per tutte le altre notizie, con un altro bottone si va su Dagospia. Poi c’è anche un pulsante Paypal, ma quello è al buon cuore del visitatore…”.