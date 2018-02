Il 23 gennaio i veterani del metalcore Converge erano in concerto al Cornerstone Craft Beer & Live Music di Berkeley (California) per presentare dal vivo i brani del nuovo album “The dusk in us” pubblicato lo scorso novembre dopo una pausa durata cinque anni. Qui accade che durante il loro set un ragazzo del pubblico salga sul palco nel bel mezzo dell'esibizione per farsi un selfie con il cantante Jacob Bannon.

La band si interrompe, il pubblico fischia sonoramente, il bassista Nate Newton cerca di prende il cellulare all’intruso che, ottenuto quel che si era prefisso, si tuffa dal palco verso la gente assiepata ai piedi dello stage per tornare a godersi il concerto. Ma accade l’imprevisto, la folla si apre e il ragazzo atterra sul pavimento del locale.