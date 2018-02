Il cantante degli AC/DC, Brian Johnson, è tornato a parlare dei problemi avuti all'udito che lo hanno costretto ad abbandonare Angus Young e compagni nel 2016 durante il tour mondiale della band australiana a supporto dell'album “Rock or bust”.

In una intervista rilasciata al Sunday Times ha detto: “Sul palco diventava sempre più difficile sentire le chitarre e le tastiere, fondamentalmente andavo a memoria. E io non sono quel tipo di ragazzo cui piace imbrogliare. Per come la vedo io, è stata una bella storia.”

Da quando ha lasciato gli AC/DC, che dal vivo lo hanno rimpiazzato con il frontman dei Guns N’ Roses Axl Rose, Brian Johnson è tornato sul palco ancora qualche volta, ma non è stata mai affrontata la questione sull'opportunità di tornare nella band. In realtà il futuro degli AC/DC è quanto mai incerto. Negli ultimi anni il gruppo è andato letteralmente a pezzi: la sua uscita si è aggiunta a quelle del batterista Phil Rudd e del bassista Cliff Williams oltre alla morte, lo scorso 18 novembre, del chitarrista e co-fondatore Malcolm Young (che si era già ritirato a causa di problemi di salute).