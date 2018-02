I Mission di Wayne Hussey il prossimo 9 marzo pubblicheranno la ristampa del box “For ever more”, raccolta che contiene la testimonianza dei quattro concerti che la band inglese tenne allo Shepherd’s Bush Empire di Londra tra il ventisette febbraio e il primo marzo 2008.

In quei concerti i Mission eseguirono per intero i loro album “God’s own medicine” (1986), “Children” (1988) e “Carved in sand” (1990) più la compilation “The first chapter”.

Il frontman della band, Wayne Hussey, ha annunciato per la primavera un tour solista che lo vedrà esibirsi in Svezia, Inghilterra e Sud America.