I giganti dell’heavy metal britannico hanno pubblicato il video “Firepower”, seconda anticipazione dell’omonimo album che vedrà la luce il prossimo 9 marzo. La canzone segue l'uscita del video di "Lightning Strike" del mese scorso.

Ecco cosa ha detto il cantante Rob Halford in merito al nuovo disco: "È grandioso". "Questo è ciò per cui i Judas Priest vivono. Siamo un’instancabile band metal che fa ancora il metal di 40 anni prima, grazie ai nostri gloriosi fan metallari di tutto il mondo. Facciamo ancora musica, ovviamente, sempre per il nostro piacere e divertimento, e la sfida di trovare un nuovo riff e una nuova melodia è sempre ... una grande sensazione."

Halford ha elogiato il lavoro del nuovo chitarrista Richie Faulkner, che si è unito alla band nel 2011 come sostituto di K.K. Downing:

È il momento di Richie, davvero, perché quando abbiamo realizzato “Redeemer of Souls” con Richie, è stata la sua prima volta con i Priest come scrittore

Prosegue Halford: "Quindi penso che sia stato fantastico il modo in cui Richie è entrato nella band in quel momento; fare insieme l'esperienza di scrittura e poi il tour mondiale ha davvero messo Richie nelle condizioni migliori per poi fare “Firepower”.

Il modo in cui Richie sta suonando in questo album è davvero incredibile…Questo è uno dei nostri migliori lavori - senza dubbio

È notizia recente la morte di Dave Holland, batterista dei Judas Priest tra il 1979 e il 1989.