Il chitarrista degli Strokes ha annunciato i dettagli del suo nuovo album da solista “Francis Trouble” e ha condiviso il primo singolo “Muted Beatings” che potete ascoltare qui di seguito:

“Francis Trouble” vedrà la luce il prossimo 9 marzo e sarà la terza fatica discografica di Albert Hammond Jr, dopo “Yours to Keep” del 2006, “¿Cómo Te Llama?” del 2008 e “Momentary Masters” del 2015.

Il nuovo album di Hammond è destinato ad essere il suo più personale e sarà incentrato sulla scomparsa del fratello gemello Francis, morto prematuro nel 1979. Il chitarrista ha descritto il nuovo album con queste parole:

Un omaggio sia alla morte di mio fratello gemello che alla sua stessa nascita

Prosegue Hammond Jr: "Ciò che la musica dice può essere serio, ma come mezzo non dovrebbe essere messo in discussione, analizzato o preso troppo sul serio. Penso che la musica debba essere trasformata in un personaggio, una parodia di sé stessa". "La musica è la maschera che il messaggio indossa e io, il performer, sono il messaggio."

Qui di seguito la tracklist di "Francis Trouble":

01 DvsL

02 Far Away Truths

03 Muted Beatings

04 Set to Attack

05 Tea for Two

06 Stop and Go

07 ScreaMER

08 Rockys Late Night

09 Strangers

10 Harder, Harder, Harder

Il compagno di band Julian Casablancas ha recentemente pubblicato con il suo progetto parallello agli Strokes, i The Voidz, un nuovo singolo intitolato "Leave it in My Dreams".