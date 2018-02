Quattro anni dopo "Big music" esce "Walk between worlds", il nuovo album di inediti dei Simple Minds. La produzione è della stessa band scozzese coadiuvata da Andy Wright e Gavin Goldberg. Dice dell'album il frontman della band Jim Kerr: "Per quanto sia stato un vero piacere lavorare su "Walk between worlds", allo stesso modo è emozionante osservare come la storia dei Simple Minds continui ad evolversi sia in studio sia sul palco live. Ho la sensazione che queste canzoni siano destinate a vivere di vita propria nella dimensione live, non vediamo l'ora di suonarle tutte dal vivo insieme ai brani storici, quando partiremo per il prossimo tour."

Il nuovo tour dei Simple Minds raggiungerà l'Italia per sei concerti il prossimo mese di luglio.

“Walk between worlds” è la conferma del ritorno dei Simple Minds sugli schermi dei radar che monitorano la scena musicale contemporanea. L’album possiede le peculiarità che distinguono e rendono immediatamente riconoscibile i lavori della band scozzese e si lega...

Leggi la recensione completa di "WALK BETWEEN WORLDS" cliccando qui