A Sanremo 2018 Luca Barbarossa presenta "Passame er sale", una canzone in romanesco scritta dallo stesso cantautore sia per quanto riguarda il testo che per quanto riguarda la musica. "Passame er sale" è una canzone che racconta l'amore tra due persone, la loro vita insieme e la loro famiglia: "N'avemo fatta de strada e de strada ancora ce n'è / ogni fiato ogni passo che resta vojo fallo co' te". "Torno al Festival perché ho un nuovo lavoro discografico da presentare, un album che si intitola 'Roma è de tutti', in dialetto romano", dice Luca Barbarossa, di nuovo sul palco dell'Ariston a distanza di sette anni dalla sua ultima partecipazione, quella del 2011 in coppia con Raquel Del Rosario con "Fino in fondo", "perché il dialetto? Perché porta verso la verità delle persone". Ecco la nostra videointervista:

Accedi alla web-app gratuita degli effettivi passaggi radiofonici delle canzoni di Sanremo in tempo reale, divisi per categorie Campioni e Nuove Proposte, calcolati da Radiomonitor su un panel di circa 367 emittenti monitorate in Italia.

© Radio Airplay powered by Rockol - riproduzione vietata.