La popstar australiana ha diffuso il video del suo nuovo singolo “Dancing”, apripista dell’album “Golden” atteso sui mercati per il mese di aprile (i dettagli li trovate qui). Per il singolo di lancio della quattordicesima prova discografica dell’artista, Kylie Minogue ha voluto un video che citasse l’icona country statunitense per eccellenza Dolly Parton, personificata dalla cantante mentre si esibisce nella stanza di un motel, set di riferimento alternato a diverse altre location nel corso della clip, che omaggia anche il film “Day of the Dead”.

La cantante ha raccontato le difficoltà riscontrate nell’apprendere i passi di danza: “Ho sempre pensato che potevo imparare velocemente una routine, ma questo è differente”. Ha poi aggiunto: “Ad ogni modo, prima di dover ballare con il Grim Reaper [il Tristo Mietitore] alla fine lo avevo imparato. E se questa non è una divertente allegoria della vita non so che cosa sia!”.

Ecco il video di “Dancing”, buona visione!