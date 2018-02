Il già frontman dei Black Keys Dan Auerbach ha condiviso il brano da lui firmato “Up On a Mountain of Love”, che uscirà il prossimo 9 febbraio sulla playlist di Amazon "Love Me, Love Me Not". Potete ascoltare il brano e guardare il video che lo accompagna, ideato dall’artista Omar Juarez, qui di seguito:

L’ultima fatica discografica del musicista di Akron, Ohio, risale alla scorsa estate, quando Auerbach ha lanciato sul mercato il suo album “Waiting On a Song”, che per la chitarra dei Black Keys è il secondo disco solista a otto anni di distanza dal precedente “Keep It Hid”. Tra i due, Auerbach ha dato alle stampe tre album con i Black Keys (“Brothers”, “El Camino” e “Turn Blue”) e uno con gli Arcs (“Yours, Dreamily”).

Il cantante e chitarrista si prepara ad imbarcarsi in un tour di una ventina di date attraverso il Nord America, durante il quale sarà accompagnato da alcuni artisti della sua etichetta, la Easy Eye Sound.