Il cantautore canadese - da poco tornato sul mercato discografico con il suo “The Visitor” e con “l’album perduto” “Hitchhiker”, usciti entrambi nel 2017 - si è ritagliato un nuovo spazio nel mondo della settima arte come attore e ospite d’onore del film “Paradox”, firmato dalla regista Daryl Hannah. La pellicola, che sarà presentata alla rassegna South By Southwest nel mese di marzo, viene descritta dagli autori come una “bizzara favola western di musica e amore”. Perfetta per Neil Young, insomma, che ha come compagni Willie Nelson, Micah Nelson, Lucas Nelson e persino i componenti dei Promise of the Real. La musica del film, manco a dirlo, è nelle mani della leggenda del folk e della band.

Così prosegue la descrizione del film:

Da qualche parte nel passato futuro, L'Uomo Dal Cappello Nero si nasconde tra i furti alla fermata di una vecchia diligenza con Jail Time, Particle Kid e una strana banda di fuorilegge. Estraendo detriti di civiltà passate, essi aspettano...per l’Aquila d’Argento, per le donne e per la magia della luna piena di dare origine alla musica e far volare gli spiriti.

Young si è in passato occupato di colonne sonore, composte per i film autobiografico “Journey Through the Past” (1972) - del quale il musicista è anche regista -, “Where the Buffalo Roam” (1980), “Philadelphia” (1994) e “Dead Man” (Dead Man). Secondo il fan site del cantante Thrasher’s Wheat i lavori per il film sarebbero iniziati nel mese di settembre di due anni fa.