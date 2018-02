Mark Kozelek torna con un nuovo album in studio. Il musicista statunitense ha annunciato l'uscita, prevista per il prossimo 11 maggio, di "Mark Kozelek", disco solista che arriva a distanza di qualche mese da "Mark Kozelek with Ben Boyce e Jim White", il disco realizzato insieme insieme al pianista Ben Boyce e al batterista dei Dirty Three Jim White.

Kozelek ha fatto sapere che il nuovo disco è stato registrato tra gli Hyde Street Studios di San Francisco e due alberghi. Il cantautore ha suonato tutti gli strumenti, tranne le batterie del brano "Sublime", che sono di Steve Shelley. Kozelek ha deciso di offrire subito ai suoi fan due anticipazioni del nuovo progetto, condividendo sul suo sito ufficiale i brani "This is my town" e "My love for you is undying". Ecco, di seguito, la tracklist del disco:

"This Is My Town"

"Live In Chicago"

"The Mark Kozelek Museum"

"My Love For You Is Undying"

"Weed Whacker"

"Sublime"

"Good Nostalgia"

"666 Post"

"The Banjo Song"

"Young Riddick Bowe"

"I Cried During Wall Street"