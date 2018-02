Si rinnova per il quinto anno consecutivo la collaborazione tra Radio Airplay e Rockol che, in occasione del prossimo Festival di Sanremo, forniranno classifiche e dati di airplay in tempo reale dei brani in gara.

Collegandosi al sito http://sanremo.radioairplay.fm da qualsiasi dispositivo fisso e mobile sarà possibile visualizzare i dati aggiornati in tempo reale e le classifiche di airplay calcolate sugli effettivi passaggi radiofonici rilevati su un panel di 367 emittenti monitorate da Radiomonitor, multinazionale leader del settore che fornisce dati ufficiali alle major discografiche, alla Federazione Internazionale dell’Industria Fonografica (IFPI) e ai principali operatori del settore di tutto il mondo. Radiomonitor elabora le classifiche airplay adottando lo stesso algoritmo in tutti i territori in cui opera al fine di garantire un dato omogeneo, trasparente e universalmente riconosciuto dall’industria musicale internazionale.

A partire da domani, lunedì 5 febbraio, tutte le notizie pubblicate da Rockol sul Festival di Sanremo 2018 permetteranno di accedere direttamente ai dati e alle classifiche elaborati da Radio Airplay. Per i primi due giorni saranno disponibili solo i dati relativi alle canzoni delle Nuove Proposte, che già sono in programmazione radiofonica; da mercoledì mattina, cioè dal giorno seguente alla prima esecuzione delle canzoni dei Big, saranno disponibili anche i dati relativi ai passaggi radiofonici delle 20 canzoni in gara per la vittoria nel girone Big.

Per ulteriori informazioni: info@radioairplay.fm - tel. 02.87186573