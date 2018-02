"Canzoni ravvicinate del vecchio tipo" è il titolo del primo album di Giuseppe Anastasi.

Primo come cantautore. La sua carriera di autore ha avuto inizio nel 2009, con la vittoria a Sanremo del brano "Sincerità", intepretato da Arisa. Da quel momento, si sono susseguite altre 6 partecipazioni al Festival (di cui 2 vittorie) e molte collaborazioni con artisti del calibro di Mogol, Cheope, Noemi, Emma, Anna Tatangelo, Michele Bravi, Tazenda, Mietta, Alexia. Ma la voglia di comunicare di Anastasi sembra non esaurirsi mai ed oggi sceglie di farlo in un modo "inedito" per lui: sceglie di farlo in prima persona, con 11 brani "old style" che raccontano semplicemente la vita.

Anastasi è uno che ha sempre qualcosa da dire, che scruta il mondo. Che osserva la vita da più angolazioni, e non lo fa solo con la sua, ma anche con quella di chi gli è vicino. E sa tramutare tutte le sue osservazioni in musica. Proprio da queste nasce “Canzoni ravvicinate del vecchio tipo”. Dove per “ravvicinate” si intende ricche di parole. E “del vecchio tipo” che non sono moderne. Vecchio nel senso letterale del termine, quindi: l’album è nteramente suonato, con solo qualche cenno di elettronica.

