I Blues Spencer Blues Explosion, il duo formato da Adriano Viterbini e Cesare Petulicchio, hanno annunciato l'uscita, prevista per il prossimo 23 marzo, del loro nuovo album in studio: il disco si intitola "Vivi muori blues ripeti", è stato tutto registrato in analogico e sarà pubblicato da La Tempesta Dischi, l'etichetta discografica indipendente fondata nel 2000 da Enrico Molteni, il bassista dei Tre Allegri Ragazzi Morti.

"Vivi muori blues ripeti" è l'ideale seguito di "BSB3" del 2014 ed è il quinto album in studio di Viterbini e Petulicchio, la cui discografia comprende anche l'EP "Fuoco lento", registrato dal vivo al Circolo degli Artisti di Roma e pubblicato nel 2011.

In questi quattro anni Adriano Viterbini e Cesare Petulicchio non sono certo rimasti con le mani in mano, ma sono stati ciascuno impegnato in progetti paralleli ai BSBE.

Nel 2014 Viterbini ha accompagnato in tour Bombino in Italia e in Europa e ha partecipato alle registrazioni dell'album congiunto del trio Fabi-Silvestri-Gazzé, "Il padrone della festa". Nel 2015 il chitarrista ha pubblicato il suo secondo disco solista, "Film o sound", con la partecipazione di Bombino e di Alberto Ferrari dei Verdena. Nel 2016 ha poi suonato insieme ai Tre Allegri Ragazzi Morti, mentre negli ultimi mesi ha partecipato alle registrazioni dell'ultimo album in studio di Emma Marrone, "Essere qui".

Dal canto suo, Petulicchio ha affiancato Motta nelle registrazioni di "La fine dei vent'anni", l'album prodotto da Riccardo Sinigallia, e ha partecipato anche al relativo tour.

Subito dopo l'uscita di "Vivi muori blues ripeti" i Bud Spencer Blues Explosion torneranno ad esibirsi dal vivo: ecco, di seguito, le date del tour.

31/03/2018 Roma, Monk

01/04/2018 Cesena, Vidia

02/04/2018 Molfetta (BA), Eremo

05/04/2018 Milano, Santeria

06/04/2018 Brescia, Latteria Molloy

07/04/2018 Torino, sPAZIO211

13/04/2018 Napoli, Galleria19

14/04/2018 Firenze, Auditorium Flog

19/04/2018 Bologna, Locomotiv Club

20/04/2018 Treviso, New Age

27/04/2018 Fermo, Heartz

28/04/2018 Perugia, Urban