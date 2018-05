Ray Manzarek è per molti versi il marchio di fabbrica del sound dei leggendari Doors. Perché oltre alla figura iconica e alla voce di Jim Morrison, la loro musica è da sempre riconoscibilissima principalmente per il suono di tastiera e i riff di Ray: un vero marchio indelebile, un dettaglio inimitabile.

Il tastierista è mancato il 20 maggio del 2013 e noi lo ricordiamo con una selezione di 10 brani dei Doors in cui è evidente che il suo apporto è stato più che fondamentale per la creazione della leggenda della band.

Break on through to the other side...