Pete Townshend, chitarrista dei leggendari Who - ma anche artista solista di tutto rispetto - nasceva il 19 maggio del 1945 a Londra. La musica circola nel suo sangue fin dai primi battiti del suo cuore, visto che è figlio di una cantante e di un sassofonista... insomma, è stato un destino segnato, il suo, per certi versi.

Per festeggiare la ricorrenza, abbiamo scelto di farvi ascoltare una decina di pezzi firmati da Townshend nella sua lunga carriera (sia con gli Who che in veste di solista), ma andando a spulciare fra quelli meno mainstream... del resto Pete ha scritto grandissime canzoni oltre ai classici che tutti conoscono. Per cui, ecco un buffet musicale un po' meno scontato del previsto, per ri-scoprire qualche gemma che, magari, è stata dimenticata...