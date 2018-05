17 maggio del 1965: nasceva Trent Reznor, uno dei personaggi più sfaccettati e poliedrici della scena alt rock/industrial rock. Frontman, musicista, compositore, autore e produttore è da sempre identificato con il suo progetto industrial Nine Inch Nails (che del genere è una delle espressioni di punta); in realtà Trent ha spaziato - e continua a farlo - anche in altri ambiti sonori, scrivendo blasonatissime colonne sonore ("The social network", "Uomini che odiano le donne"...) e dilettandosi con progetti del calibro di How To Destroy Angels.

Per festeggiare degnamente il suo compleanno, abbiamo selezionato 10 fra i video più significativi della sua carriera.