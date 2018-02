Giurano che è davvero un addio, non un "Arrivedorci", e che l'anno prossimo non li ritroveremo da membri singoli, come succede agli ex-Pooh quest'anno. Elio e Le Storie Tese dovevano sciogliersi con un concerto lo scorso dicembre, un funerale al Forum di Assago. Poi è arrivata la proposta del direttore artistico Claudio Baglioni, la band ha deciso di trasformare tutto in un tour di addio che andrà avanti fino all'estate, con in mezzo il Festival di Sanremo, dove si presentano con “Arrivedorci” un brano molto lineare nella struttura e nell’arrangiamento, con un coro beatlesiano finale. Un racconto della loro carrerra tra il nostalgico e il surreale: “Quella sonda che sondava l’organismo/ci ha trasformato in musicisti, ma maschi/Poi la carriera è andata molto bene”.

Abbiamo incontrato la band: "E' una cosa che non ha mai fatto nessuno: di solito si va a Sanremo per lanciare un disco o rilanciare la carriera. Il nostro obbiettivo è quella di farci più foto possibili con i cantanti. Per questo vogliamo arrivare ultimi".

Al passaggio in riviera si accompagnera un progetto discografico dallo stesso titolo: “Arrivedorci” uscirà il 9 febbraio, conterrà un altro inedito “Il circo discutibile” e una selezione dei live al corcerto-funerale dello scorso 19 dicembre al Forum di Assago, Milano. L’album sarà acquistabile sia in versione doppio CD sia in versione vinile (4 LP da 180 gr. e un 45 giri) a tiratura limitata. Su Music First – dove il disco è disponibile in pre-order – si potrà scegliere anche il SuperFanPack, che aggiunge alle due versioni dell’album anche la Release T-Shirt. Il tour d’addio della band partirà invece dal prossimo 20 aprile