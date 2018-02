Il bassista ed ex leader dei Pink Floyd ha annunciato i nomi che apriranno il suo spettacolo del prossimo sei luglio al British Summer Time Festival di Londra, che si terrà ad Hyde Park.

Gli artisti che apriranno l’”Us + Them Show” saranno Richard Ashcroft, cantautore britannico e frontman del gruppo musicale dei Verve, Seasick Steve, cantante e musicista statunitense e gli Squeeze, gruppo musicale new wave britannico, con altri che devono ancora essere annunciati.

L’Us + Them Tour, il nuovo spettacolo che porterà sui palchi di tutto il mondo l’ultima fatica discografica di Waters “ Is This the Life We Really Want? ” e tanti dei classici dei Pink Floyd, passerà anche nel nostro paese con sei date in aprile, rispettivamente il 17 e il 18 a Milano e il 21, 22, 24 e 25 a Bologna

Durante l’estate l’ex leader dei Pink Floyd sarà ancora in Italia: l’11 luglio al Lucca Summer Festival e il 14 luglio al Rock in Roma; ci dobbiamo aspettare qualche illustre ospite?

È notizia recente la chiusura pacifica del contenzioso legale che aveva visto l'ex Pink Floyd e la sua casa discografica citati in giudizio dall'artista italiano Emilio Isgrò per la copertina dell'ultimo album solista del compositore e cantante britannico, "Is This The Life We Really Want?".