Tre mesi prima che l’ologramma di Roy Orbison salga ufficialmente sul palco per una serie di "concerti", la compagnia di produzione che sta dietro allo spettacolo ha pubblicato un'anteprima della performance.

Nella clip, l'ologramma del cantautore e chitarrista statunitense, accompagnato da un'orchestra, suona la leggendaria hit del 1964 "Oh, Pretty Woman":

“In Dreams: Roy Orbison in Concert”, spettacolo già in programma per alcune date in aprile nel Regno Unito, porterà sul palco il leggendario cantautore e chitarrista statunitense in forma di ologramma e accompagnato dalla Royal Philharmonic Orchestra. Lo spettacolo dovrebbe toccare gli Stati Uniti per una serie di date in autunno.

L'ologramma di Orbison è una creazione della BASE Entertainment, una compagnia statunitense di spettacoli dal vivo specializzata nelle produzioni di Las Vegas. La società "fonde tecnologia olografica e laser avanzati con una scenografia teatrale dal vivo per creare tournée in tutto il mondo ed esperienze di intrattenimento innovativo".