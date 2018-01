"Black Panther", il nuovo film dei Marvel Studios basato sul personaggio di Pantera Nera, arriverà nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 14 febbraio. Come già anticipato da Rockol, la colonna sonora originale del film, diretto da Ryan Coogler, è stata curata da Kendrick Lamar e il rapper ha già offerto un paio di anticipazioni del progetto (il pezzo con SZA e quello con Vince Staples, che accompagna il trailer).

Ora è stata resa nota l'intera tracklist del disco della colonna sonora di "Black Panther", che raggiungerà il mercato il prossimo 9 febbraio. L'album contiene ben cinque nuovi pezzi di Kendrick Lamar: oltre a "All the stars" ci sono anche la title track "Black Panther", "King's dead", "Big shot" e "Pray for me".

Black Panther The Album 2/9 pic.twitter.com/MqhsEcj6iF — Kendrick Lamar (@kendricklamar) January 31, 2018

"King's dead" vanta la partecipazione del rapper Future e di James Blake (che compare anche in "Bloody waters"), mentre "Big shot" è un featuring con Travis Scott. "Pray for me", infine, è stata incisa da Kendrick insieme a The Weeknd.

Tra gli altri ospiti della colonna sonora ci sono Schholboy Q, 2 Chains e Saudi, Khalid, Jorja Smith e Anderson.Paak.