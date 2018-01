Gianni Morandi parteciperà al Festival di Sanremo 2018 come super ospite. Le indiscrezioni relative ad un passaggio del cantante di Monghidoro sul palco dell'Ariston durante il 68esimo Festival della Canzone Italiana, circolate negli scorsi giorni, sono state confermate dal conduttore e direttore artistico Claudio Baglioni: il cantautore romano ha pubblicato sui suoi canali social ufficiali una foto che lo ritrae in compagnia di Morandi sul palco dell'Ariston, dove sono attualmente in corso i preparativi per il Festival di Sanremo 2018, che comincerà ufficialmente martedì 6 febbraio.

Gianni Morandi ha da poco pubblicato il suo nuovo album di inediti, " D'amore e d'autore ", contenente brani firmati da - tra gli altri - Ligabue, Elisa e Tommaso Paradiso dei Thegiornalisti. Nel 2015 Morandi costituì proprio insieme a Claudio Baglioni il duo dei " Capitani Coraggiosi ", che ha prodotto un album e un tour.

Nel corso della sua carriera, l'eterno ragazzo della canzone italiana ha partecipato in gara al Festival di Sanremo sei volte: l'esordio nel 1972 con "Vado a lavorare", poi il ritorno nel 1980 con "Mariù" (autori della canzone erano Ron e Francesco De Gregori), nel 1983 con "La mia nemica amatissima", la vittoria del 1987 insieme a Umberto Tozzi ed Enrico Ruggeri con "Si può dare di più", la partecipazione del 1985 in coppia con Barbara Cola con "In amore" e quella come solista del 2000 con "Innamorato". Nel 2008 era salito sul palco dell'Ariston come super ospite. Nel 2011 e nel 2012, invece, a Sanremo c'è stato nei panni di conduttore.