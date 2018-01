Joshua Tillman (Father John Misty) è stato nominato per due premi ai Grammy del 2018: “Best Alternative Music Album” per il suo terzo lavoro discografico “Pure Comedy” e “Best Recording Package” per l'edizione deluxe dello stesso disco. L’artista statunitense ha vinto il Grammy in quest’ultima categoria.

Tillman, che non era alla cerimonia dei Grammy perché impegnato in una tournée in Oceania, ha ora commentato il premio durante un concerto a Sydney con queste sobrie parole: "Uh, bene, grazie. Non ho molto tempo, Dio, ma…cazzo, voglio solo dire si fotta la società".

Guarda qui di seguito il video completo:

Il cantante ha continuato il suo discorso dal palco con alcune frasi non molto chiare: "Voglio dire che questo governo è un'organizzazione criminale. Ehm, eh, e, sapete, mentre crescevo tutti mi dicevano, sai, mia mamma, papà, la chiesa, gli insegnanti, chiunque - sapete, tutti dicevano sempre che è quello che c'è dentro che conta, sapete… e penso che questo sia davvero la prova del fatto che è ciò che è fuori che conta”

L’ultimo disco di Father John Misty si intitola "Pure comedy", uscito ad aprile dello scorso anno.