Il gruppo musicale indie rock statunitense ha annunciato il suo primo concerto dopo una pausa dai palchi durata ben quattro anni.

Si esibiranno al Festival britannico “End of the Road”, che si terrà dal 31 agosto al 3 settembre e che ospiterà anche i concerti di St. Vincent, Feist, Yo La Tengo, Jeff Tweedy e molti altri.

Quella dell’“End of the Road” Festival sarà la prima esibizione ufficiale della band in quattro anni; Ezra Koenig e gli altri membri si sono esibiti separatamente durante questo lungo periodo di pausa e alcuni di loro hanno realizzato progetti solisti: il bassista Chris Baio ha pubblicato ben due dischi, “The Names” nel 2015 e “Man of the World” nel 2017, mentre l’ex membro e fondatore della band Rostam Batmanglij ha pubblicato il suo disco d’esordio da solista “Half-Light” nel 2017.

A settembre dello scorso anno, il leader del gruppo Ezra Koenig aveva dichiarato che il nuovo album della band era pronto all’80% dicendo che però il restante 20% è sempre la parte più difficile; ora sembra che manchi davvero poco.

80% done but the last 20% is always the hardest — Ezra Koenig (@arzE) September 4, 2017

L'ultimo album dei Vampire Weekend, “ Modern Vampires of the City ”, è stato pubblicato nel 2013. Il quarto album in studio della band segnerà il primo disco senza il membro fondatore Rostam Batmanglij.