La band di “Fear of the Dark” ha sporto denuncia nei confronti di “individui ed entità commerciali” che farebbero della contraffazione di prodotti targati Iron Maiden un business. Gli hard rockers, stando a quanto riportato da Trademarks & Brands Online, avrebbero depositato la denuncia lo scorso 23 gennaio presso il Distretto settentrionale dell’Illinois accusando i falsari, risidenti in Cina o in altri paesi fuori dagli States, di usare nomi fittizi per la registrazione e gestione di una rete di negozi falsamente convenzionati che smerciano prodotti Iron Maiden contraffatti.

Secondo Bruce Dickinson e soci gli accusati sfrutterebbero il rischio di essere confusi, agli occhi di eventuali acquirenti, con il catalogo ufficiale della band, lasciando intendere che ci sia un’affiliazione con i prodotti originali firmati Iron Maiden.

La band britannica si esibirà in Italia la prossima estate con tre date - la prima il 16 giugno a Firenze, la seconda il 9 luglio a Milano e la terza il 17 luglio a Trieste – nell’ambito del loro “Legacy Of The Beast World Tour”.