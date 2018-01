La notizia che, tra le tante iniziative per festeggiare i cinquant’anni della leggendaria band capitanata da Jimmy Page e Robert Plant, ci sarebbe stato anche un nuovo libro illustrato risale ormai allo scorso mese di dicembre. Grazie al sito Led Zeppelin News, sempre attento al monitorare l’universo Zeppelin, emerge ora qualche dettaglio in più. Le informazioni arrivano, come già fu per la ristampa di “How The West Was Won”, dal catalogo Amazon, scandagliato da Led Zeppelin News. A quanto risulta dalle liste del colosso di Jeff Bezos, il libro, dal titolo “Led Zeppelin by Led Zeppelin”, uscirà il 2 ottobre al prezzo di circa 70 dollari su Amazon US. Passando alla descrizione del prodotto leggiamo che si tratta di 368 pagine che includono fotografie non ancora diffuse e materiali grafici. Si riporta poi che si tratterebbe del “primo e unico libro illustrato ufficiale ad essere prodotto in collaborazione con i membri della band” e che le fotografie ritraggono i componenti degli Zeppelin “su palco e fuori dal palco, nei momenti spontanei e in studio di registrazione”.

Il compleanno della band di “Stairway to Heaven” sarà celebrato – stando a quanto reso noto fino a questo momento – con la ristampa dell’album live del 2003 “How The West Was Won” e la diffusione di materiali inediti, oltre alla pubblicazione di diversi altri libri come quello fotografico "Led Zeppelin Live Times". Ma i progetti in serbo per i festeggiamenti potrebbero essere molti di più.