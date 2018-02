“The best of Sade” ha il suono elegante e misurato, languido e seducente degli anni ’80. Cantante per caso, nel giro di pochi anni Sade Adu seppe imporre con il suo gruppo una miscela stilosa di pop, soul e jazz. È una storia riassunta in modo efficace da questa antologia datata 1994, un doppio vinile che contiene i singoli della formazione e qualche traccia in più, come la cover di “Please send me someone to love” di Percy Mayfield tratta dalla colonna sonora del film di Jonathan Demme “Philadelphia”.

Pubblicato:

31 ottobre 1994, Epic

Stato culturale:

È il primo greatest hits di Sade e chiude la prima e più intensa parte della carriera della cantante anglo-nigeriana. Funziona anche da spaccato di un’epoca in cui il pop britannico raggiungeva un nuovo livello di sofisticatezza coniugando pop, soul e jazz.

La produzione:

Pur trattandosi di canzoni pubblicate fra il 1984 e il 1993, il suono dell’antologia di Sade non sembra datato, ma fuori dal tempo. Qualcuno l’ha chiamato sophisti-pop: sound levigato, groove sinuosi, assoli di sassofono ereditati dal jazz, ritmiche funk marcate in modo soft da una chitarra elettrica. E naturalmente il timbro inconfondibile di Sade Adu che secondo il produttore Robin Millar possedeva il carisma delle grandi vocalist del passato.

La canzone fondamentale:

“Smooth operator” è uno dei pezzi che ha reso celebre Sade in buona parte del mondo. Scritta quando la cantante faceva parte dei Pride, la canzone offre il ritratto di un dandy seduttore, un playboy giramondo che non lascia spazio ai sentimenti. Come canta Sade, “ha gli occhi d’angelo e il cuore gelido”. L’accenno agli affari che vengono conclusi di notte contenuto nel testo è sviluppato nel videoclip diretto da Julien Temple.

La tracklist:

Lato A:

Your Love Is King

Hang On to Your Love (Short Version)

Smooth Operator (7″ Edit)

Jezebel

Lato B:

The Sweetest Taboo

Is It a Crime

Never as Good as the First Time (Remix Edit)

Love Is Stronger Than Pride

Lato C:

Paradise (Remix)

Nothing Can Come Between Us (Radio Edit)

No Ordinary Love

Like a Tattoo

Lato D:

Kiss of Life (Radio Edit)

Please Send Me Someone to Love

Cherish the Day (Sade Remix)

Pearls