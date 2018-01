Mark Salling, ex star della serie televisiva statunitense "Glee", è morto all'età di 35 anni.

Salling, che interpretava il personaggio Noah "Puck" Puckerman nella commedia musicale di Ryan Murphy, è morto per cause non ancora determinate. Secondo TMZ si tratterebbe di suicidio, sebbene il medico legale di Los Angeles non ha ancora confermato la causa del decesso.

L’avvocato di Salling, Michael J. Proctor, ha dichiarato:

E' morto nella mattinata di oggi. Mark era una persona gentile e amorevole, dalla creatività grandiosa che si stava impegnando al meglio per espiare alcuni seri errori compiuti in passato

Salling si è dichiarato colpevole dell'accusa di pedopornografia nel patteggiamento legale nell’ottobre dello scorso anno; la sentenza di condanna era programmata per il 7 marzo di quest’anno. Durante una perquisizione eseguita nella sua abitazione a dicembre del 2015 sono state trovate sul suo computer più di 50.000 immagini di pornografia infantile.

Mark Wayne Salling è nato a Dallas il 17 agosto 1982. Ottiene il suo primo ruolo come attore nel film del 1996 “Children of the Corn IV: The Gathering”. In seguito è apparso come ospite in un episodio della serie televisiva “Walker Texas Ranger” nel 1999 per poi trovare il successo nella serie musicale “Glee”.

Mark Salling è stato il primo della serie televisiva "Glee" a pubblicare un album da solista. L'album d'esordio di Salling, intitolato "Pipe dreams", è uscito nell’ottobre del 2010.