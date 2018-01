Che nessuno, ma proprio nessuno, si sia risentito è tutto da provare. Impossibile, però, non notare come effettivamente le attività dal vivo dei Four Horsemen non conoscano flessioni, e come un concerto dei Metallica - tra l'altro di scena in Italia tra due settimane per tre date tra Torino e Bologna - raramente non facciano segnare il tutto esaurito: tutte le ventiquattro date del tour europeo che inizierà il prossimo primo febbraio a Lisbona sono, infatti, all'insegna del sold out.

Difficile, quindi, contraddire Peter Mensch, co-manager della storica formazione heavy californiana, che - stando a quanto riferito da The Pulse Of Radio - nella seconda puntata del documentario sull'industria musicale prodotto dalla BBC "Hits, Hype & Hustle: An Insider's Guide to the Music Business" ha spiegato come i prezzi dei biglietti per gli show dal vivo di James Hetfield e soci siano triplicati in pochi anni senza provocare contraccolpi in termini di popolarità presso il pubblico.

L'origine del fenomeno è il più classico dei segreti di Pulcinella: con il calo dei ricavi dalle vendite discografiche i management delle band di prima grandezza iniziarono a guardarsi intorno cercando un comparto da sfruttare maggiormente per controbilanciare il calo del fatturato. E quel comparto, manco a dirlo, fu individuato nell'attività da vivo.

"La domanda [di eventi dal vivo] schizzò più in alto del soffitto e i [prezzi dei] biglietti la seguirono", ha spiegato Mensch: "Non abbiamo pubblicato un disco per anni. Ci siamo letteralmente limitati a suonare davanti ai nostri fan. Per le rock band farlo è un dovere. Allora nel corso degli ultimi due anni abbiamo fatto un paio di prove [di aumento del prezzo dei biglietti], e ci siamo resi conto che il prezzo massimo [tollerato dai fan] per un biglietto per un concerto dei Metallica poteva essere molto più alto di quanto non lo fosse. E allora noi lo abbiamo alzato. Su questo da parte del pubblico non abbiamo ricevuto contraccolpi. La questione del prezzo dei biglietti ha cambiato tutto...".

Un biglietto per il parterre di una delle tre date italiane previste tra i prossimi 10 e 14 febbraio costa in media (diritti di prevendita inclusi, ma escluse eventuali commissioni addizionali) 92 euro.