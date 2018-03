Keith Emerson - tastierista, pianista, compositore e innovatore britannico - era nato il 2 novembre 1944, è scomparso all'età di 71 anni, il 10 marzo del 2016, togliendosi la vita dopo anni di sofferenza per una malattia degenerativa che gli impediva di continuare a suonare: il dolore per la perdita del suo dono era troppo forte, per cui ha scelto la via del suicidio.

In vita, inutile dirlo, ha segnato la storia della musica progressive, art rock ed elettronica con una lista interminabile di uscite - prima coi Nice, poi con Emerson, Lake & Palmer, ma anche da solista (e non dimentichiamo il progetto 3, insieme a Lake e Robert Berry).

Per ricordare il genio di Emerson, abbiamo selezionato 10 brani - tratti da tutto il suo arco di carriera - da ascoltare assolutamente. Manco a dirlo, data la vastità del suo repertorio, questo non è altro che un assaggio per stimolare l'appetito... c'è davvero moltissimo di più da scoprire/riscoprire.