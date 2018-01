I southern rockers sembrano non volere cedere all’idea che il loro prossimo tour, quello che hanno battezzato come il “The Last of the Street Survivors Farewell Tour” sia davvero l’ultimo. Dopo l’annuncio dell’addio dei Lynyrd Skynyrd, che nelle scorse settimane ha raggiunto i fan, Gary Rossington, chitarrista e componente storico della band di “Sweet Home Alabama”, sembra ridimensionare la notizia, spiegando che sì, la band si accinge a portare a termine l’ultimo tour della sua carriera, ma in fondo la tournée li terrà impegnati parecchio tempo, dunque non sarà poi un addio così brutale. Dice il chitarrista in un’intervista su Billboard:

Questo tour d’addio prenderà un anno o due per andare in tutti i posti dove siamo stati e suonare ancora una volta, quindi non è che andiamo via.

“Lo faremo ancora per un po’”, aggiunge poi Rossington, senza rendere troppo chiaro se la serie di concerti che debutterà il prossimo 4 maggio avrà un seguito, eventualità che l’annuncio di fine carriera sembrava escludere. Una volta fissato il calendario dell’addio, alla domanda su un possibile ripensamento, sempre Rossington aveva risposto: “Prenderemo un po’ di tempo libero dopo questo tour d’addio, questo è tutto pianificato, ma poi chissà? Anche gli Eagles e un sacco di gente si ritira per un anno e devono tornare. È solo nel tuo sangue, sai? Quindi non so se finirà mai per davvero”.

Oltre al tour, i Lynyrd Skynyrd hanno in programma anche un ultimo album, il seguito di “Last of a Dyin’ Breed” del 2012. A tale proposito, la band aveva detto: “Abbiamo un sacco di canzoni che abbiamo scritto negli anni e scriviamo un po’ qui e un po’ là e ci sono un po’ di canzoni che faremo”, spiegando l’intenzione di salutare il pubblico con una produzione finale.