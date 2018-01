Nulla di certo, ma il frontman degli Smashing Pumpkins continua la sua opera di teasing sul possibile ritorno della band, aggiungendo dettagli a quanto già sappiamo. In un lungo testo su Instagram - che accompagna una foto di Billy Corgan di parecchi anni fa – il musicista scrive: “Ho avuto una vita folle. Folle in senso buono, ma ciononostante folle”. Questo l’incipit della riflessione di Corgan, che dopo qualche riga, ci dice: “Ad esempio, siamo attualmente in studio con Rick Rubin. Ma a meno che io non vi mostri una foto di Rick seduto come un Buddha a un mixer, probabilmente non lo sapreste”.

Una foto in studio in effetti Corgan l’aveva diffusa, qualche settimana fa, come ennesimo indizio di un ritorno degli Smashing Pumpikins. Nell’immagine, però, erano presenti, oltre a lui, solo James Iha e Jimmy Chamberlin. Quanto alla bassista D’Arcy, era stata lei stessa a motivare poi la sua assenza, raccontando di essere stata esclusa dalla reunion.

Un eventuale coinvolgimento di Rick Rubin non sarebbe cosa troppo nuova per la band di “Spaceboy”: Rubin è stato infatti già produttore dell’ultimo album solista di Billy Corgan “Ogilala” e, in un passato più lontano, del brano degli Smashing Pumpkins “Let Me Give the World to You” del 1997, che avrebbe dovuto far parte del disco della band “Adore” ma fu poi estrapolato dall’album all’ultimo momento.

Insieme alla foto dei primi anni Novanta postata da Corgan, il musicista ha svelato anche alcune immagini degli strumenti nello studio di registrazione. Eccole qui:

A studio still life #art! A post shared by WilliamPatrickCorgan (@williampcorgan) on Jan 27, 2018 at 5:15pm PST