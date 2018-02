Oggi ci sembra del tutto naturale, ma nel 1978-79, quando cioè Fabrizio De André partì in tournée facendosi accompagnare dalla PFM, l’incontro sui palchi italiano di un cantautore con un gruppo rock non era del tutto scontato. Anzi, per alcuni era persino contronatura. Oggi, invece, “Fabrizio De André in concerto – Arrangiamenti PFM” è considerato il documento imperdibile di una tournée storica.

Una cosa così non s’era mai vista, non s’era mai sentita. Un grande cantautore come Fabrizio De André, intellettuale e poeta e maestro della parola cantata, andava in tour con uno dei gruppi più famosi d’Italia, la PFM, protagonisti tra le altre cose del processo d’internazionalizzazione del nostro rock. Era l’incontro fra mondi diversi, che all’epoca, e cioè nel 1978-79, molti consideravano distanti, se non addirittura ostili. E si trattava di un rapporto alla pari, con De André che lasciva alla band milanese la libertà di riarrangiare le sue canzoni più famose aggiungendo introduzioni strumentali, irrobustendo gli accompagnamenti, cambiando la faccia a pezzi che erano già entrati nell’immaginario collettivo...

Leggi la recensione completa di "IN CONCERTO – ARRANGIAMENTI PFM" cliccando qui