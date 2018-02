Il 13 febbraio del 1970, su etichetta Vertigo (quella che aveva la spirale concentrica sui centrini dei dischi, che a guardarla girare faceva venire il mal di mare), uscì il debutto sulla lunga distanza dei mitici padrini del metal Black Sabbath, da Birmingham. Un disco che definire "epocale" non è abbastanza, visto che è uno di quegli album che definiscono e codificano un genere - ossia il rock più duro che si trasforma in heavy metal.

Per ricordare questo anniversario così speciale per la storia del rock, abbiamo assemblato una gallery video che propone tutta la tracklist del disco in versione live (eccetto due singoli casi): un buon modo per ripassare un classicone, ma ascoltando i brani in veste differente da quella a cui più siamo abituati.