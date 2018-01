La settimana scorsa Tony Banks disse che sarebbe divertente mettere in piedi una reunion dei Genesis con i vecchi compagni Phil Collins e Mike Rutherford con i quali ha mantenuto dei rapporti di vera cordialità e amicizia.

Questa suggestione è stata commentata da Steve Hackett – altro ex componente della band inglese – che si è detto pronto ad essere coinvolto in qualsiasi iniziativa di questo genere, ritenendo però improbabile che questo possa accadere.

Nell’intervista rilasciata a Kyle Meredith della stazione radio WFKP - che puoi ascoltare più sotto - Hackett non ha rivelato se ne ha parlato direttamente con i vecchi compagni di band, ma ha dichiarato: “Ho detto pubblicamente che io ci sono, sia che si tratti di fare qualcosa come “The lamb lies down on Broadway” (album pubblicato dai Genesis nel 1974), per il quale mi hanno inizialmente avvicinato o per altro. Ho detto loro, 'Se avete bisogno di me chiamatemi'". A queste parole ha però aggiunto: "La linea aziendale è ‘non è da escludere’, ma è altamente improbabile, quindi non lo escludo nemmeno io".